Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Versuchter Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht

Börger (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in der Mühlenstraße zu einem Einbruchsversuch. Bislang unbekannte Täter versuchten im hinteren Bereich des Gebäudes ein Fenster zu öffnen. Noch bevor dieses gelang ließen sie aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell