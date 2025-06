Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Mit über 2 Promille Unfall verursacht - 20-Jähriger schwer verletzt

Lorup (ots)

Gestern gegen 19:30 Uhr kam es auf der Werlter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Fahrer eines Audi A4 befuhr die Straße in Richtung Werlte, als er in den Gegenverkehr geriet. Das Fahrzeug prallte gegen einen Audi A3 eines 20-jährigen Fahrers, der in Richtung Ortsmitte fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 20-Jährige schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei ihm ein Promillewert von 2,22 Promille in der Atemluft festgestellt werden. Ihm wurde Blutprobe entnommen.

