POL-OE: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (10. Juli) wurde ein 35-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Hundemstraße leicht verletzt. Der Mann war gegen 10 Uhr in einer ausgeschilderten Baustelle mit Arbeiten an einer Verkehrsinsel beschäftigt, als ein LKW bei der Vorbeifahrt gegen die Schulter des 35-Jährigen stieß. Anschließend setzte der LKW seine Fahrt ohne Weiteres in Richtung Kirchhundem fort. Es soll sich hierbei um einen großen roten LKW mit Tandemanhänger gehandelt haben, an dem ein Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis (LDK) befestigt war. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

