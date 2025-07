Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradaktion Safety 2025

Kreis Olpe (ots)

Die besten Radfahrer und Radfahrerinnen der vierten Klassen im Kreis Olpe waren am Mittwoch, 16. Juli, bei der elften Fahrradaktion SAFETY dabei. Die Kreisverkehrswacht Olpe ermittelte in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Olpe auf dem Übungsgelände des Olper Automobilclubs in Griesemert, wer sich den Herausforderungen im Straßenverkehr am besten stellt.

Die Viertklässler, die bei den Fahrradprüfungen an den Grundschulen im Kreis besonders ausgezeichnet hatten, erhielten eine Einladung zum Aktionstag. Bei Wind und Wetter, aber mit sichtlichem Spaß and der Sache, zeigten die Teilnehmenden im Parcours und im "Zetteltest", wie fit sie in Fragen der Verkehrssicherheit sind. An einem Lkw des Bauhofes der Kreisstadt Olpe wurde den Kindern mit einer "Toter-Winkel-Folie" die Gefährlichkeit des "Toten" Winkels aufgezeigt.

Insgesamt meldeten sich 31 Schülerinnen und Schüler für den Aktionstag an. Anschließend gab es die Verlosung und Preisverleihung. Hier freute sich Marvin Müller über den Hauptpreis - ein neues Mountainbike. Joos Jung schnitt als schnellster im Parcours ab. Den Hauptpreis hatte die Volksbank zuvor an die Verkehrswacht gespendet.

