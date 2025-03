Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen der Polizei Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / BOCKENEM (erb). In der Nacht vom 29.03.2025 auf den 30.03.2025 musste die Polizei Bad Salzdetfurth zwei junge Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr ziehen, weil sie offenbar nicht in der Lage waren, den Konsum von Alkohol beziehungsweise Cannabis vom Führen eines Kraftfahrzeugs zu trennen.

Gegen 19:45 Uhr kontrollierten die Beamten im Lamspringer Ortsteil Graste, in der Lamspringer Straße, einen 17-Jährigen, der mit seinem Elektrotretroller unterwegs war. Neben dem Mann befand sich auf dem Gefährt außerdem ein Bierkasten. Der Jugendliche wies weiterhin einen Atemalkoholgeruch auf. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer ein, entnahmen ihm Blut, untersagten ihm die Weiterfahrt und übergaben ihn seiner Mutter.

Später, etwa um 00:30 Uhr, geriet ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf dem Thornburyplatz in Bockenem in den Fokus der Polizisten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten sie in der Mittelkonsole Cannabis feststellen. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab etliche Anhaltspunkte, die den vorherigen Drogenkonsum nahelegten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Kontrollkräfte: Dieser reagierte positiv auf THC. Sie leiteten in diesem Fall ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Der Heranwachsende musste anschließend ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und mit einem Taxi den Nachhauseweg antreten.

Die beiden Verkehrsteilnehmer müssen sich, sollten die Blutuntersuchungsergebnisse den Verdacht belegen, ordnungswidrigkeitenrechtlich respektive strafrechtlich für ihr Fehlverhalten verantworten und möglicherweise auch fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen tragen. Nach wie vor zählt der Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln zu den Hauptunfallursachen. Die Polizei Bad Salzdetfurth wird auch in Zukunft gleichgelagerte Kontrollen durchführen, um die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer weiterhin zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell