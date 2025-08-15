Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler: Einbruch in Seniorenheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte hatten sich in der Zeit von Mittwoch, 13.08.2025, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 14.08.2025, 6:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Seniorenresidenz am Schlossplatz Friedenweiler verschafft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch die unbekannte Täterschaft ein Fenster im Erdgeschoss mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Anschließend wurde ein Büro der Einrichtungsverwaltung betreten und dortige Schränke gewaltsam aufgebrochen. Die Unbekannten versuchten unter anderem auch Behältnisse, in denen Bargeld vermutet wurde, aufzubrechen. Im weiteren Verlauf verließ die Täterschaft das Objekt mutmaßlich ohne Diebesgut.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Der Polizeiposten Löffingen (Tel.: 07654 80606-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07651 9336-0 entgegen.

ak

