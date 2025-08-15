PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler: Einbruch in Seniorenheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte hatten sich in der Zeit von Mittwoch, 13.08.2025, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 14.08.2025, 6:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Seniorenresidenz am Schlossplatz Friedenweiler verschafft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch die unbekannte Täterschaft ein Fenster im Erdgeschoss mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Anschließend wurde ein Büro der Einrichtungsverwaltung betreten und dortige Schränke gewaltsam aufgebrochen. Die Unbekannten versuchten unter anderem auch Behältnisse, in denen Bargeld vermutet wurde, aufzubrechen. Im weiteren Verlauf verließ die Täterschaft das Objekt mutmaßlich ohne Diebesgut.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Der Polizeiposten Löffingen (Tel.: 07654 80606-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07651 9336-0 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 09:28

    POL-FR: Löffingen: Mehrere gelöste Pkw-Radmuttern - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Unbekannte haben zurückliegend im Bereich Löffingen mehrfach Radmuttern an abgestellten Fahrzeugen gelockert. Bereits am Montag 28.07.2025, teilte ein Verkehrsteilnehmer dem Polizeiposten in Löffingen mit, dass er während der Fahrt auf der B31 ungewöhnliche Geräusche an seinem Fahrzeug wahrgenommen hatte. Daraufhin begab sich der Mann in eine ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 13:52

    POL-FR: Folgemeldung: Steinen: Brand eines Gebäudes mit angrenzendem Schuppen

    Freiburg (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt eine Person Brandverletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schuppen brannte völlig aus, das Gebäude ist erheblich beschädigt und nicht mehr bewohnbar. Die zehn betroffenen Bewohnende werden durch die Gemeinde Steinen oder Angehörige untergebracht. Die angrenzenden ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:43

    POL-FR: Erstmeldung: Steinen: Brand eines Gebäudes mit angrenzendem Schuppen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 14.08.2025, gingen gegen 11:30 Uhr mehrere Notrufe wegen eines brennenden Gebäudes in Bereich der Kanderner Str. in Steinen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen brennt aktuell ein Schuppen und ein Wohnhaus. Durch das Feuer soll ein weiteres Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Drei angrenzende Gebäude mussten geräumt werden. ...

    mehr
