Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: Steinen: Brand eines Gebäudes mit angrenzendem Schuppen

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt eine Person Brandverletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schuppen brannte völlig aus, das Gebäude ist erheblich beschädigt und nicht mehr bewohnbar. Die zehn betroffenen Bewohnende werden durch die Gemeinde Steinen oder Angehörige untergebracht. Die angrenzenden Gebäude konnten mittlerweile wieder bezogen werden. An einem dieser Gebäude entstand geringer Sachschaden. Im Schuppen wurden drei Fahrzeuge völlig zerstört. Insgesamt dürfte der Schaden im 6-stelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Warnung der Bevölkerung wurde wieder aufgehoben.

Ursrpüngliche Meldung:

Erstmeldung: Steinen: Brand eines Gebäudes mit angrenzendem Schuppen

Am Donnerstag, 14.08.2025, gingen gegen 11:30 Uhr mehrere Notrufe wegen eines brennenden Gebäudes in Bereich der Kanderner Str. in Steinen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen brennt aktuell ein Schuppen und ein Wohnhaus. Durch das Feuer soll ein weiteres Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Drei angrenzende Gebäude mussten geräumt werden. Die Kanderner Str. ist zurzeit im Bereich der Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Das Feuer soll unter Kontrolle sein, die Löscharbeiten werden noch andauern. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Zur Schadenshöhe oder zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Eine Warnung an die Bevölkerung, Türen und Fenster geschlossen zu halten, wurde bereits über die Warnapp versandt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell