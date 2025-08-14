PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: Steinen: Brand eines Gebäudes mit angrenzendem Schuppen

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt eine Person Brandverletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schuppen brannte völlig aus, das Gebäude ist erheblich beschädigt und nicht mehr bewohnbar. Die zehn betroffenen Bewohnende werden durch die Gemeinde Steinen oder Angehörige untergebracht. Die angrenzenden Gebäude konnten mittlerweile wieder bezogen werden. An einem dieser Gebäude entstand geringer Sachschaden. Im Schuppen wurden drei Fahrzeuge völlig zerstört. Insgesamt dürfte der Schaden im 6-stelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Warnung der Bevölkerung wurde wieder aufgehoben.

Ursrpüngliche Meldung:

Erstmeldung: Steinen: Brand eines Gebäudes mit angrenzendem Schuppen

Am Donnerstag, 14.08.2025, gingen gegen 11:30 Uhr mehrere Notrufe wegen eines brennenden Gebäudes in Bereich der Kanderner Str. in Steinen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen brennt aktuell ein Schuppen und ein Wohnhaus. Durch das Feuer soll ein weiteres Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Drei angrenzende Gebäude mussten geräumt werden. Die Kanderner Str. ist zurzeit im Bereich der Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Das Feuer soll unter Kontrolle sein, die Löscharbeiten werden noch andauern. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Zur Schadenshöhe oder zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Eine Warnung an die Bevölkerung, Türen und Fenster geschlossen zu halten, wurde bereits über die Warnapp versandt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 12:43

    POL-FR: Erstmeldung: Steinen: Brand eines Gebäudes mit angrenzendem Schuppen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 14.08.2025, gingen gegen 11:30 Uhr mehrere Notrufe wegen eines brennenden Gebäudes in Bereich der Kanderner Str. in Steinen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen brennt aktuell ein Schuppen und ein Wohnhaus. Durch das Feuer soll ein weiteres Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Drei angrenzende Gebäude mussten geräumt werden. ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:15

    POL-FR: Malsburg-Marzell: Einbruch in Sportheim

    Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 13.08.2025, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr gelangten drei Unbekannte gewaltsam in das Gebäude einer Sportgaststätte in der Straße "Atzenmatt" und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Nach Sachlage scheiterte das Öffnen eines Tresors. Ob Gegenstände entwendet wurden sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Tathandlung wurde durch eine ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:14

    POL-FR: Weil am Rhein: Auto gegen Motorrad am Grenzübergang

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025 um 09:30 Uhr beabsichtigte ein 67-jähriger Peugeot-Fahrer auf einen Parkplatz linksseitig der Fahrbahn am Grenzübergang einzupacken. Dabei kam es zur Kollision mit einem 47- jährigen Motorradfahrer der durch die Kollision schwer verletzt wurde. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren