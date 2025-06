POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Sieben Hennen spurlos verschwunden - Polizei bittet um Hinweise

Pforzheim (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden ist es zu mehreren Einbrüchen in Zavelstein und Calw gekommen. Gegen 02.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Schulstraße im Ortsteil Zavelstein ein. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und konnte ...

mehr