POL-Pforzheim: (CW) Calw/Teinach-Zavelstein - Einbruchsserie in Zavelstein und Calw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden ist es zu mehreren Einbrüchen in Zavelstein und Calw gekommen.

Gegen 02.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Schulstraße im Ortsteil Zavelstein ein. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und konnte unerkannt ohne Beute fliehen. Zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, wurde in ein Wanderheim in der Fronwaldstraße, ebenfalls in Zavelstein, eingebrochen. Auch hier drang unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Gebäude ein. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Calw in der Badstraße. In den frühen Morgenstunden des Montags, zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr, verschaffte sich unbekannte Täterschaft über ein Fenster Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb. Hier wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Ein möglicher Tatzusammenhang wird durch die sachbearbeitende Dienststelle geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07051 161-0 beim Polizeirevier Calw zu melden.

