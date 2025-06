Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe

Haiterbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Freitag in zwei Firmenobjekte eingedrungen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr, und Freitagmorgen, 07:10 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu Büroräumen in der Industriestraße. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob und was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:50 Uhr. In diesem Fall drang eine unbekannte Täterschaft in die Geschäftsräume einer Firma in der Eichwaldstraße ein. Es wurden diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell