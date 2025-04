Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0257 --Sachbeschädigung an Pkw - Staatsschutz ermittelt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Im Westerholz Zeit: 07.04.2025 - 08.04.2025

In der Nacht von Dienstag, 7. April, auf Mittwoch, 8. April, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Straße Im Westerholz im Stadtteil Hemelingen geparkten Autos ein. Der Vorfall wurde am Mittwoch vergangener Woche durch die Ehefrau des Fahrzeughalters bei einer Polizeidienststelle zur Anzeige gebracht.

Am Freitag meldete sich die Bremerin erneut bei der Polizei und gab an, einen unangenehmen Geruch im Fahrzeuginneren festgestellt zu haben. Eine Überprüfung in einer Werkstatt ergab, dass der Fahrersitz offenbar durch Buttersäure oder eine ähnliche Substanz beschädigt wurde und nun unbrauchbar ist.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich beim Fahrzeughalter um einen Parteifunktionär der AfD handelt. Zudem wurde auf einer linksextremistischen Internetseite ein Bekennerschreiben veröffentlicht, in dem die Tat im politischen Kontext eingeordnet wurde.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell