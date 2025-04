Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0254 --Fahndungsaufruf nach Trickbetrügerin--

Bremen (ots)

Ort: Bremen- Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Julius-Leber-Straße Zeit: 11.07.2024, 11 bis 15 Uhr

Nach einem Betrugsfall, bei dem eine 75 Jahre alte Frau um ihr Bargeld gebracht wurde, suchen die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einer Tatverdächtigen.

Am 11. Juli 2024 befand sich die Seniorin in einem Einkaufszentrum in der Julius-Leber-Straße im Ortsteil Neue Vahr Südwest, als sie von einer Unbekannten angesprochen wurde. Die Frau erklärte ihr, dass ihr Sohn ein schlechtes Omen haben würde. Kurz darauf stieß eine zweite Unbekannte dazu. Der 75-Jährigen wurde gesagt, dass das schlechte Omen geheilt werden könne und sie dafür Bargeld übergeben müsste, was sie auch tat. Anschließend flüchteten die beiden Frauen mit dem Bargeld.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Frau führten, fahnden die Polizei und Staatsanwaltschaft mit Fotos nach ihr und fragt: "Wer kann Angaben zu der Täterin auf dem Foto machen, wer erkennt sie wieder? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

