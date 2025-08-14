Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Einbruch in Sportheim

Am Mittwochmorgen, 13.08.2025, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr gelangten drei Unbekannte gewaltsam in das Gebäude einer Sportgaststätte in der Straße "Atzenmatt" und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Nach Sachlage scheiterte das Öffnen eines Tresors. Ob Gegenstände entwendet wurden sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Tathandlung wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich augenscheinlich um zwei Männer und eine Frau. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 97970) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich des Sportheims Malsburg- Marzell Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können.

