POL-FR: Lörrach: Radfahrer fährt Fußgängerin an
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 13.08.2025 gegen 08:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Radfahrer den Gehweg der Weiler Straße talwärts. Zunächst habe der Radfahrer einen Fußgänger überholt und kollidierte 10 m weiter mit einer 66-jährigen Fußgängerin. Sowohl der Radfahrer wie auch die Fußgängerin kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.
