POL-FR: B31a/ Gemarkung Freiburg: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr in Baustellenbereich - Zeugen gesucht

Seit Donnerstag, 31.07.2025, werden im Bereich der Bundestraße 31a, auf Höhe der Freiburger Ochsenbrücke in beiden Fahrtrichtungen Sanierungsarbeiten des Abwassersystems unterhalb der Fahrbahnen durchgeführt. Hierzu wurde der Baustellenbereich unter anderem mit Warnbarken und Geschwindigkeitsbegrenzungen abgesichert um Verkehrsteilnehmende und insbesondere das Baustellenpersonal zu schützen.

Laut der von der Stadt Freiburg beauftragten Baufirma wurden seit Beginn der Sanierungsmaßnahmen vermehrt zerstörte und entfernte Absperrungen und Beschilderungen festgestellt. Unter anderem wurden Warnbarken und Verkehrsschilder beschädigt oder in die angrenzende Dreisam geworfen. Hierdurch wurde die Verkehrssicherheit nicht unerheblich beinträchtigt. Auch seien wohl vereinzelt Mitarbeiter der Baufirma, während sie sich auf der Baustelle aufhielten, durch unbekannte Verkehrsteilnehmende beleidigt und bedroht worden sein.

Ob es durch die Eingriffe auch zu Schädigungen oder konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden gekommen war, ist bislang unklar.

Aufgrund der gemeldeten Manipulationen hat das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu den Vorfällen geben können.

