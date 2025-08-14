PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31a/ Gemarkung Freiburg: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr in Baustellenbereich - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Seit Donnerstag, 31.07.2025, werden im Bereich der Bundestraße 31a, auf Höhe der Freiburger Ochsenbrücke in beiden Fahrtrichtungen Sanierungsarbeiten des Abwassersystems unterhalb der Fahrbahnen durchgeführt. Hierzu wurde der Baustellenbereich unter anderem mit Warnbarken und Geschwindigkeitsbegrenzungen abgesichert um Verkehrsteilnehmende und insbesondere das Baustellenpersonal zu schützen.

Laut der von der Stadt Freiburg beauftragten Baufirma wurden seit Beginn der Sanierungsmaßnahmen vermehrt zerstörte und entfernte Absperrungen und Beschilderungen festgestellt. Unter anderem wurden Warnbarken und Verkehrsschilder beschädigt oder in die angrenzende Dreisam geworfen. Hierdurch wurde die Verkehrssicherheit nicht unerheblich beinträchtigt. Auch seien wohl vereinzelt Mitarbeiter der Baufirma, während sie sich auf der Baustelle aufhielten, durch unbekannte Verkehrsteilnehmende beleidigt und bedroht worden sein.

Ob es durch die Eingriffe auch zu Schädigungen oder konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden gekommen war, ist bislang unklar.

Aufgrund der gemeldeten Manipulationen hat das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu den Vorfällen geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:31

    POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Werkstatt und Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 12.08.2025, 17.00 Uhr und Mittwoch, 13.08.2025, 10.00 Uhr Zutritt in eine Werkstatt in der Goethestraße. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Innenbereich. Aus einem Lagerraum wurde ein Einspritzprüfgerät entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, wird noch ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:02

    POL-FR: Gutach: Nach Diebstahl aus Fahrzeugen vorläufig festgenommen

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 13.08.2025, gegen 20.20 Uhr meldeten aufmerksame Passanten zwei verdächtige Personen, die sich im Bereich der Simonswälder Straße in Gutach/Bleibach an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machen würden. Hierbei würden sie offenbar unverschlossene Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsuchen. Beide Tatverdächtige konnten durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen noch in ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:13

    POL-FR: Emmendingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwochvormittag, 13.08.2025, zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Kandelstraße in Emmendingen ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet, deren Wert derzeit noch nicht beziffert werden kann. Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren