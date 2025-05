Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Emotionaler Ausklang mit dem Musikzug der Feuerwehr Velbert

Velbert (ots)

Am vergangenen Sonntag, 11.05.2025, spielte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert sein Frühlingskonzert an der Bleibergquelle. Ein erstklassiger Konzertnachmittag vor vollem Haus endete mit Standing Ovations, vielen Emotionen und Überraschungsblumen zum Muttertag.

Nach einem großartigen Sommerwochenende mit unglaublich viel Kunst, Kultur und Kulinarischem im ganzen Velberter Stadtgebiet beging der Musikzug sein Frühlingskonzert in der Kirchhalle der Bleibergquelle.

Die Schlange vor dem Einlass zog sich bis auf den Parkplatz hinaus, und bei sommerlichen Außentemperaturen sowie etwas höheren Temperaturen im Saal kamen einige Musiker bereits ins Schwitzen - noch bevor der erste Ton gespielt wurde.

Um dem großen Andrang gerecht zu werden, mussten spontan einige Stuhlreihen ergänzt werden.

Die treuen Fans des Musikzuges kamen in Scharen. Dazu gehörten der Leiter der Feuerwehr Velbert, Manuel Schoch, begleitet von seinem Stellvertreter Jens Berker, sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Dr. Esther Kanschat, der stellvertretende Bürgermeister Emil Weise und weitere Vertreter der Velberter Politik.

Nicht zu vergessen: zahlreiche Schwestern des Diakonissen-Mutterhauses Bleibergquelle. Auch eine Gruppe junger Musikerinnen und Musiker der Musik- und Kunstschule Velbert war mit von der Partie. Viele zukünftige Fans erlebten zum ersten Mal den Musikzug in Aktion.

Alle treuen und neuen Fans erlebten ein abwechslungsreiches, mal leises, mal lautes, andächtiges, pompöses und emotionales Konzert.

Eine große Auswahl an symphonischer Blasmusik - wie das beeindruckende Klanggemälde "Flight of the Piasa" und das historisch-dramatische "The Witch and the Saint" - wurde begleitet von musikalischen Gebeten wie der "Prelude on 'Lobe den Herren'" und "Baba Yetu".

Letzteres stammt aus dem Videospiel Civilization IV, der Titel "Baba Yetu" ist Swahili und bedeutet übersetzt "Vater unser". Schwungvoller wurde es mit dem "March Blue Spring" und dem Medley "Roger Cicero on Stage". Nachträglich zum Geburtstag von Kermit, dem Frosch, wurde mit dem Stück "The Muppets" gratuliert.

Nachdem der Musikzug bereits mit Standing Ovations in die Pause verabschiedet wurde, gab es zum Ende des Konzerts kein Halten mehr.

Unter erneutem Jubel und "Zugabe"-Rufen moderierte Dirigent Armin Jacobi ausnahmsweise selbst die Zugabe an. Mit "Guten Abend, gut' Nacht" wurde das Publikum schließlich in den Abend und nach Hause verabschiedet - durch eine wunderschöne, herzergreifende solistische Darbietung zweier junger Musikerinnen: Emily Küppersbusch am Saxophon und Nele Herrmann an der Trompete sorgten für das ein oder andere Tränchen der Rührung bei Dirigent und Publikum.

Zum Abschluss dieses rundum gelungenen Konzertnachmittags wurden am Ausgang Rosen zum Muttertag verteilt - als Überraschung von den jungen Musikerinnen und Musikern des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Velbert, für alle Mütter, Großmütter und die, die es noch werden wollen.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell