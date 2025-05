Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Muttertagskonzert des Musikzugs der Feuerwehr Velbert

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Am kommenden Sonntag, 11.05.2025, gibt der Musikzug sein Frühlingskonzert an der Bleibergquelle.

Nach einem fantastisch sommerlichen Tanz in den Mai startet in Velbert die Europawoche unter dem Motto "Freundschaft in Europa" mit zahlreichen Aktionen, Projekten und viel Musik. Die Woche wird von einem sensationellen Kulturwochenende mit einem vielseitigen Programm abgeschlossen. So stehen im Velberter Stadtgebiet zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen an.

Auch der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert veranstaltet an diesem Wochenende sein Frühlingskonzert in der Bleibergquelle.

Einlass ist ab 16:30 Uhr und um 17:00 Uhr beginnt das Konzert in der Kirchhalle an der Bleibergstraße 143 in Velbert.

"Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Wir haben ein Programm voller Überraschungen vorbereitet. Für jeden Liebhaber dynamischer Blasmusik ist etwas dabei", so Dirigent Armin Jakobi und Musikzugführer Norbert Albrecht gemeinsam.

Der Kartenvorverkauf befindet sich in der heißen Phase! Es sind noch einige Restkarten verfügbar, also zögern Sie nicht.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, bei den Musikerinnen und Musikern des Musikzuges und an der Abendkasse.

Weitere Infos über den Musikzug unter www.feuerwehr-velbert.de

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell