POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher stehlen Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Sonntagabend in Malsch gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Pedelec in der Goethestraße unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte sie an der Kreuzung zur Straße "Wiesenäcker" aus unklarer Ursache auf die Fahrbahn und zog sich schwere ...

mehr