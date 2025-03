Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücksichtsloser Autofahrer unterwegs - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag war ein rücksichtsloser Autofahrer im Stadtteil Neckarstadt unterwegs und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

Eine 27-jährige Frau fuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Kia auf der Diffenéstraße in Richtung Hafenbahnstraße. An der Ampel an der Einmündung zur Friesenheimer Straße musste sie mit weiteren Verkehrsteilnehmern auf der Geradeausspur wegen Rotlichts warten. Beim Umschalten auf Grünlicht fuhren die Fahrzeuge los. Ein von hinten herannahender BMW-Fahrer überholte die nun anfahrenden Fahrzeuge auf der Rechtsabbiegerspur und drängte sich vor der 27-Jährigen auf die Geradeausfahrspur. Hierdurch musste diese eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der BMW überholte anschließend, trotz Gegenverkehrs, ein weiteres Fahrzeug, bevor er schließlich mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Industriestraße einbog. Die Kia-Fahrerin folgte dem BMW und konnte in der Hansastraße, an der Einmündung zur Untermühlaustraße, zum BMW aufschließen und ein Foto des Kennzeichens machen. Der Fahrer des BMW stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, kam mit dem Mobiltelefon in der Hand auf die 27-jährige Frau zu und wollte die Tür von deren Auto öffnen. Die verängstigte Frau verriegelte das Fahrzeug und fuhr los. Dabei schlug der Unbekannte noch gegen das Fahrzeug der Frau.

Der rücksichtslose Autofahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Südeuropäisches Erscheinungsbild - Dunkle kurze Haare - War bekleidet mit Jeans und einem rosa Pulli.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wegen Nötigung dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell