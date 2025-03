POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und abgehauen - eine Person schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Sonntag fuhr ein 58-Jähriger in den frühen Morgenstunden gegen 05:15 Uhr die Stotzstraße entlang. Kurz vor der Kreuzung zur Ludwigshafener Straße kam der Mann mit seinem Nissan nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in die Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Das Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es ...

