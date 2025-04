Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Konzert im Frühling mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert

Velbert (ots)

In unseren Gärten, Parks und Wäldern sehen wir es ganz deutlich: Der Frühling hat begonnen! Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, Blätter und Blüten sprießen und die Vögel zwitschern.

Mitten in dieser schönen Zeit, am 11. 05.2025, gibt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert sein Frühlingskonzert. Einlass ist ab 16:30 Uhr und um 17:00 Uhr beginnt das Konzert in der Kirchhalle an der Bleibergstraße 143 in Velbert. Zum dritten Mal in Folge ist es zu einer Tradition geworden.

Eine weitere Tradition und einer der wichtigsten Feiertage des Jahres darf dabei natürlich nicht in Vergessenheit geraten. "Am Sonntag, den 11. Mai ist Muttertag!" ruft Dirigent Armin Jakobi vorausschauend dem Publikum im Forum Velbert bei den vergangenen Adventskonzerten zu und schlägt vor: "Wie wäre es, wenn Sie Ihre Mutter zu einem schönen gemeinsamen Sonntagsausflug ausführen und ihr Karten für unser Frühlingskonzert schenken?"

"Für dieses besondere Frühlingskonzert an Muttertag wird von uns ein Programm voller Überraschungen vorbereitet. Da ist für jeden was dabei. Für alle Mütter und deren Kinder oder Enkelkinder und auch die Väter werden nicht zu kurz kommen," sagt Musikzugführer Norbert Albrecht.

Beide betonen, mit Werken für symphonisches Blasorchester, bekannten Melodien aus Funk und Fernsehen, andächtigen und ruhigen Momenten, sowie frisch fröhlichen neuen Kompositionen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen! Also, reservieren Sie bereits jetzt Karten und erfreuen Sie Ihre Mütter, Familien und Freunde mit einem besonderen Geschenk zu Muttertag. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, bei den Musikern und Musikerinnen des Musikzuges und an der Abendkasse. Weitere Infos über den Musikzug unter www.feuerwehr-velbert.de

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell