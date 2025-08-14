Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Nach Diebstahl aus Fahrzeugen vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 13.08.2025, gegen 20.20 Uhr meldeten aufmerksame Passanten zwei verdächtige Personen, die sich im Bereich der Simonswälder Straße in Gutach/Bleibach an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machen würden.

Hierbei würden sie offenbar unverschlossene Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsuchen.

Beide Tatverdächtige konnten durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Es handelt sich hierbei um zwei algerische Staatsangehörige im Alter von 18 und 25 Jahren.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell