Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Nach Diebstahl aus Fahrzeugen vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 13.08.2025, gegen 20.20 Uhr meldeten aufmerksame Passanten zwei verdächtige Personen, die sich im Bereich der Simonswälder Straße in Gutach/Bleibach an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machen würden.

Hierbei würden sie offenbar unverschlossene Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsuchen.

Beide Tatverdächtige konnten durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Es handelt sich hierbei um zwei algerische Staatsangehörige im Alter von 18 und 25 Jahren.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

