POL-FR: Freiburg-Altstadt: Fußgängerin stößt mit Straßenbahn zusammen
Freiburg (ots)
Am Mittwochnachmittag, 13.08.2025, ereignete sich kurz vor 15:30 Uhr in der Freiburger Bertoldstraße auf Höhe der Moltkestraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn.
Die 14-jährige Jugendliche soll nach derzeitigen Erkenntnissen die Straßenbahnlinie überquert haben. Dabei habe sie wohl Kopfhörer getragen und scheinbar nicht auf den Verkehr geachtet. In der Folge stieß die 14-Jährige seitlich an die Front einer vorbeifahrenden Straßenbahn und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Insassen der Straßenbahn blieben scheinbar unverletzt.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -
Árpád Kurgyis
Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell