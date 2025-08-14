Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Fußgängerin stößt mit Straßenbahn zusammen

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 13.08.2025, ereignete sich kurz vor 15:30 Uhr in der Freiburger Bertoldstraße auf Höhe der Moltkestraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn.

Die 14-jährige Jugendliche soll nach derzeitigen Erkenntnissen die Straßenbahnlinie überquert haben. Dabei habe sie wohl Kopfhörer getragen und scheinbar nicht auf den Verkehr geachtet. In der Folge stieß die 14-Jährige seitlich an die Front einer vorbeifahrenden Straßenbahn und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Insassen der Straßenbahn blieben scheinbar unverletzt.

