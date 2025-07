Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug

LPI Gotha (ots)

Mehrere Trickbetrüge wurden im Schutzbereich der LPI Gotha am gestrigen Tag bekannt. Unter der Legende Polizeibeamter zu sein, rief ein Unbekannter bei einer 76-Jährigen aus Ilmenau an. Ein angeblicher Lottogewinn wurde einer 84-Jährigen aus Eisenach vorgetäuscht. Beide Seniorinnen beendeten die Telefonate, sodass es nicht zu einem finanziellen Schaden kam. Eine 67 Jahre alte Frau aus Gotha investierte einen unteren dreistelligen Betrag in vermeintliche Kryptowährung. In mehreren Anrufen wurde der Frau das Procedere erklärt und ein scheinbarer Authentifizierungsprozess durchlaufen. Hierbei gab die 67-Jährige offenbar ihre Kontodaten preis. In der weiteren Folge wurden durch die Unbekannten Abbuchungen in Wert von rund 30.000 Euro vom Konto der Frau getätigt. Die Polizei weist darauf hin: -Geben Sie keine persönlichen Daten von sich Preis. -Beenden Sie solche Anrufe umgehend und wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle. -Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass die Täter oftmals eine spezielle Telefontechnik verwenden, die auf dem Display des Angerufenen eine vorgetäuschte Nummer erscheinen lässt, beispielsweise die 110. Weitergehende Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

