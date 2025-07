Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Eisenach (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 21.25 Uhr und 21.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein hellblaues E-Bike des Typs "Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750" von einem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Mühlhäuser Straße. Das Beutegut im Wert von circa 5.000 Euro war mittels Kettenschloss gesichert. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0188664/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

