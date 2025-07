LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Auf einem Friedhof in der Hauptstraße beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen mehrere Gräber. Der oder die Unbekannten beschädigten unter anderem Bepflanzungen sowie Grabdekorationen. Die Tat wurde am 19. Juli, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0187015/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

