Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug in Brand

Gotha (ots)

Heute Vormittag befuhren ein 42-jähriger Fahrer eines Zustellerfahrzeuges sowie ein 89-jähriger Fahrer eines Ford in genannter Reihenfolge die Uelleber Straße von der Südstraße in Richtung Parkstraße. Als der 42-Jährige sein Fahrzeug verkehrsbedingt zum Stillstand brachte, fuhr der 89-Jährige auf dieses auf. Infolge der Kollision geriet der Ford in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Beide Fahrzeugführer wurden infolge des Verkehrsunfalles leicht verletzt und kamen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen sowie der Fahrbahn wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

