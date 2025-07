LPI-GTH: Kleinbrand

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle kontrollierten Polizeibeamte einen 33-Jährigen (irakisch) in den späten Stunden des gestrigen Tages im Bereich "Am Berg". Damit war der Mann offenbar nicht einverstanden und wirkte erheblich (körperlich) auf die Beamten ein. Der 33-Jährige wurde im weiteren Verlauf mittels Stahlhandfesseln fixiert und in Gewahrsam genommen. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

