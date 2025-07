Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen in der Zeit zwischen dem 18. Juli, 19.00 Uhr und gestern, 16.30 Uhr gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der J.-M.-Bechstein-Straße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter ein rotes Mountainbike des Typs "Scott Aspect" im Wert von rund 750 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0187383/2025) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell