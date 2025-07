Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierter Mopedfahrer

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntag gegen 02.30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein Moped in der Theo-Neubauer-Straße auf, das offensichtlich mit höherer Geschwindigkeit fuhr, sodass eine Verkehrskontrolle durchgeführt wurde. An dem Zweikrad waren bauliche Veränderungen vorgenommen worden, die zur Steigerung der Leistung führen. Beim Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab 1,4 Promille. Gegern den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (tr)

