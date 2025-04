Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Osterfeuer der Einheit Bruckhausen am 20. April 2025

Am Ostersonntag, den 20. April 2025, veranstaltet die Einheit Bruckhausen der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe wieder ihr traditionelles Osterfeuer. Die Einsatzkräfte begrüßen die Gäste ab 17 Uhr an der Feuerwache Bruckhausen, Waldweg 59 in 46569 Hünxe.

Für das leibliche Wohl ist mit Leckerem vom Grill oder den beliebten frischen Pommes gesorgt. Für die kleinen Gäste steht bei trockenem Wetter eine Hüpfburg bereit. Kühle Getränke und Musik runden die Veranstaltung ab.

Weitere Informationen sowie das Plakat zum Download sind auf unserer Website und in unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Wir freuen uns auf euch!

