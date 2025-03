Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brandschutztag der Einheit Drevenack am 1. Mai 2025

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe lädt zum jährlichen Aktionstag mit der Jugendfeuerwehr ein. An der Feuerwache in Drevenack stellen die Kameradinnen und Kameraden neben den Einsatzfahrzeugen auch die ehrenamtlichen Aufgaben bei Bränden, Technischen Hilfeleistungen und Katastrophen vor. Neben verschiedenen Informationsständen lädt ein Feuerlöschertraining zum Mitmachen ein. Musikalische Darbietungen des Kinderchores, eine Hüpfburg für die kleinen Gäste sowie leckere Speisen und Getränke runden die Veranstaltung ab.

» Donnerstag, 1. Mai 2025

» 11 bis 17 Uhr

» Alte Marienthaler Str. 6, 46569 Hünxe

Kleiner Tipp: In den nächsten Tagen verteilen die Einsatzkräfte Flyer an die Haushalte in Drevenack und Krudenburg. Mit einem ausgefüllten Mitgliedsantrag für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Drevenack e.V. erhaltet ihr am Brandschutztag Wertmarken im Wert von 5 Euro. Für den Fall, dass man keinen Flyer erhalten hat, sind diese auch in den lokalen Geschäften und am Veranstaltungstag vor Ort erhältlich.

Weitere Informationen sowie das Plakat zum Download sind auf unserer Website und in unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Wir freuen uns auf euch!

