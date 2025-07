Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Waltershausen (ots)

Am Samstag gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei Gotha informiert, dass in Waltershausen, Ohrdruferstraße mehrere Scheiben eines Baumarktes beschädigt wurden. Vor Ort konnten vier beschädigte Fensterscheiben festgestellt werden. Der Schaden wurde auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Zwei der Scheiben mussten durch die Feuerwehr Waltershausen notdürftigt gesichert werden. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer: 0187092 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell