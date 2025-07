Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Mähdrescher

Friemar (ots)

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall zwischen einem Mopded Simson/Schwalbe und einem Mähdräscher informiert. Ein 76jähriger Mopedfahrer und seine 72jährigen Ehefrau befuhren die Straße K 24 Zwischen Friemar und Tröchtelborn. Ein 26jähriger Mähdrescher befuhr einen angrenzenden Feldweg und kam mit seiner Erntemaschine zu weit in den Bereich der K 24. Hier kam es zur Kollision zwischen dem Moped und der Erntemaschine. Der Mopedfahrer kam zu Fall, dabei wurde die Ehefrau leicht verletzt. Am Moped entstand ein Schaden von ca. 750,- Euro. Der Mähdrescher wurde augenscheinlich nicht beschädigt.(as)

