LPI-GTH: Kollidiert

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots) - Einen weißen, in der Straße "Zum Hirtenberg" geparkten Mercedes entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen in der Zeit zwischen dem 13. Juli, 22.45 Uhr und dem 20. Juli, 01.30 Uhr. Das Beutegut hat einen geschätzten Wert von 10.000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0187096/2025) in Verbindung zu ...

