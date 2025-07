LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen in der Zeit zwischen dem 18. Juli, 19.00 Uhr und gestern, 16.30 Uhr gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der J.-M.-Bechstein-Straße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter ein rotes Mountainbike des Typs "Scott Aspect" im Wert von rund 750 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0187383/2025) entgegen. (jd) ...

mehr