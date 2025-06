POL-LM: +++Schüsse während Autokorso+++Einbruch in Café+++Fahrraddiebstahl+++Sachbeschädigung+++Randalierer Bad Camberg+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++Personenrettung nach Verkehrsunfall+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Schüsse während Autokorso

Limburg, Dr.-Wolff-Straße,

Samstag, 21.06.2025, 17:40 Uhr

Während eines Autokorsos in Limburg fielen mehrere Schüsse aus einem Schreckschussrevolver.

Am Samstag, dem 21.06.2025, um 17:40 Uhr wurde der Polizei ein Autoskorso in der Dr.-Wolff-Straße in Limburg gemeldet. Eine Person habe aus dem Schiebedach eines Pkw des Autokorsos mit einer Pistole geschossen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der beschriebene Autokorso in der Konrad-Kurzbold-Straße in Limburg angetroffen und angehalten werden. In einem Fahrzeug konnten ein Schreckschussrevolver sowie mehrere Patronenhülsen aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 19-jährigen Besitzer des Schreckschussrevolvers wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

2. Einbruch in Café

Weilburg, Schlossplatz / Schlossgarten,

Samstag, 21.06.2025, 22:00 Uhr bis Sonntag, 22.06.2025, 05:45 Uhr

(DM) In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Café in Weilburg ein und eine Getränkegondel auf.

Im Zeitraum von Samstag, dem 21.06.2025, 22:00 Uhr, bis Sonntag, den 22.06.2025, 05:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eines der vielen Eingangstore Zugang zum Schlossgarten. Hier wurde erfolglos versucht, mehrere Türen und Fenster aufzuhebeln. Im Bereich eines Cafés wurde der Glaseinsatz der Zugangstür eingeschlagen und die Tür von innen geöffnet. Aus dem Café wurde eine Torte mit Transportbox entwendet. Die Transportbox und Teile der Torte wurden im Schlossgarten wieder aufgefunden. Aus zwei weiteren Räumen wurden zwei LED-Handscheinwerfer entwendet. Ob aus dem Café noch weitere Gegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Im Außenbereich des Schlossgartens wurde zudem eine Getränkegondel aufgehebelt. Ob aus dieser etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden an den Türen, Fenstern und der Getränkegondel wird auf circa 2.500,-EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

3. Fahrraddiebstahl

Hadamar-Oberzeuzheim, Grabenstraße,

Donnerstag, 19.06.2025, 06:15 Uhr bis Samstag, 21.06.2025, 06:00 Uhr

Zwischen Donnerstagmorgen und Samstagmorgen wurde ein hochwertiges Mountainbike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet.

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 19.06.2025, 06:15 Uhr bis Samstag, den 21.06.2025, 06:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf derzeit nicht bekannte Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Grabenstraße in Oberzeuzheim. Aus dem Keller wurde ein schwarz- / lilafarbenes Mountainbike der Marke Haibike entwendet.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Randalierer Bad Camberg

Bad Camberg, Ahrstraße,

Samstag, 21.06.2025, 22:26 Uhr

Ein unbekannter Mann trat und schlug gegen mehrere geparkte Fahrzeuge.

Am Samstag, dem 21.06.2025, gegen 22:26 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der in der Ahrstraße in Bad Camberg gegen geparkte Fahrzeuge schlagen und treten würde. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein beschädigter Pkw festgestellt. An den übrigen, im Nahbereich abgestellten Fahrzeugen konnte bislang kein Schaden festgestellt werden. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Der Mann sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine weiße Basecap getragen.

Zeugen und ggf. vorhandene, weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

5. Sachbeschädigung

Villmar-Langhecke, Forsthausstraße, Tennisclub, Freitag, 20.06.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 21.06.2025, 18:00 Uhr

(DM) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden das Tennisnetz eines Tennisclubs in Langhecke beschädigt und Feldmarkierungen verschoben.

Im Zeitraum von Freitag, dem 20.06.2025, 20:00 Uhr, bis Samstag, den 21.06.2025, 18:00 Uhr betraten unbekannte Täter das Gelände des Tennisclubs in der Fortshausstraße in Langhecke. Dazu bogen sie einen Zaun im unteren Bereich auf und verschafften sich vermutlich so Zugang auf das Gelände. Hier wurde das Tennisnetz beschädigt sowie die Markierungen des Feldes verschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300,-EUR.

Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 zu melden.

6. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Löhnberg, Brunnenstraße, Samstag, 21.06.2025, 11:25 Uhr

(DM) Zur Unfallzeit kollidierte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer mit einem geparkten Pritschenwagen mit Anhänger und wurde dadurch verletzt.

Am Samstag, dem 21.06.2025, um 11:25 Uhr befuhr ein stark alkoholisierter 73-Jähriger aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf mit seinem Pkw die Brunnenstraße in Löhnberg aus Richtung B49 kommend in Fahrtrichtung Weilburg. Aufgrund der Alkoholisierung fuhr dieser in einen, am Fahrbahnrand geparkten Pritschenwagen mit Anhänger. Der Unfallverursacher streifte zuerst den Anhänger und fuhr dann in den hinteren Bereich des Pritschenwagens. Durch den Aufprall wurde er verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. An den Fahrzeugen und dem Anhänger entstand ein Schaden von ca. 5.000,- EUR. Bereits zuvor wurde nach dem Fahrzeug gefahndet, da dieses im Bereich Wetzlar durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war.

7. Personenrettung nach Verkehrsunfall

Hadamar, Zur Gänsewiese, Samstag, 21.06.2025, 16:36 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall wurde der Unfallverursacher unverletzt aus seinem, auf der Seite liegenden, Pkw gerettet.

Am Samstag, dem 21.06.2025, um 16:36 Uhr kam ein 86-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis beim Ausparken mit seinem Pkw, Ford Fiesta, von der Fahrbahn ab. Der Pkw kippte an einer abschüssigen Garagenzufahrt auf die Seite, sodass der Unfallverursacher den Pkw nicht mehr selbständig verlassen konnte. Er wurde unverletzt durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus seinem Pkw gerettet. Am Pkw, dem Garagentor und Pflanzsteinen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- EUR.

