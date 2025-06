POL-LM: +++ Sexuelle Belästigung +++ Versuchter Rollerdiebstahl +++ Unfälle unter Alkoholeinfluss +++ Unfall mit Personenschaden +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1.Sexuelle Belästigung

Hünfelden-Mensfelden, Am Kuhweg Freitag, 20.06.2025, 22:20 Uhr

Auf einer Veranstaltung wurden Frauen durch einen Mann sexuell belästigt.

Am Freitag, 20.06.2025, um 22:20 Uhr kam es auf einer Veranstaltung Am Kuhweg in Hünfelden-Mensfelden zu sexuellen Belästigungen durch einen 37-jährigen Mann. Der Täter folgte den beiden Geschädigten über das Veranstaltungsgelände. Dabei berührte er sie wiederholt an Kopf und Schultern. Er stellte sich zudem nah vor eine Frau und starrte ihr penetrant in den Ausschnitt, wodurch sie sich belästigt fühlte. Schließlich ergriff der Täter die Hand einer Dame und führte sie an seinen eigenen Oberkörper, wo er diese an sich entlang rieb. Der Beschuldigte wurde von Sicherheitsmitarbeitern vom Gelände geführt. Dabei kam es zur Auseinandersetzung zwischen dem Täter und der Security, bei welcher der Mann leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

2.Versuchter Rollerdiebstahl

Dornburg-Frickhofen, Marktstraße Samstag, 21.06.2025, 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr

Versuchter Diebstahl eines Rollers durch zwei unbekannte Täter.

Am Samstag, 21.06.2025, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr kam es in der Marktstraße in Dornburg-Frickhofen zum versuchten Diebstahl eines Motorrollers. Zwei unbekannte Täter gelangten auf einem Grundstück zum Abstellplatz eines Motorrollers. Sie rollten das Fahrzeug ca. 100 Meter weiter in Richtung Ortsrandlage. Dort versuchten die Täter mehrfach den Motor des entwendeten Fahrzeugs zu starten. Das Vorhaben misslang. Die Täter demontierten die Fahrzeugfront mit Scheinwerfer und entwendeten sie. Der beschädigte Roller wurde im Grünstreifen zurückgelassen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

3.Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Hadamar Hadamar-Niederhadamar, Mainzer Landstraße 150 Freitag, 20.06.2025, 22:35 Uhr

Ein alkoholisierter Fahrzeugführer entfernte sich zunächst vom Unfallort. Bei seiner Rückkehr wird die Alkoholisierung festgestellt.

Am Freitag, 20.06.2025, um 22:35 Uhr befuhr der 36-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Passat die Mainzer Landstraße in Niederhadamar aus Elz kommend in Richtung Hadamar. Auf Höhe der Hausnummer 150 touchiert er einen geparkten PKW Audi A6. An beiden PKW entstand ein hoher Sachschaden. Nach der Kollision verließ der Fahrer unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach kurzer Zeit kehrte er jedoch zum Unfallort zurück, um doch den Schadensausgleich zu ermöglichen. Hierbei wurde durch die Streife seine Alkoholisierung festgestellt. Beim Beschuldigten wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden betrug ca. 30.000 EUR

4.Unfall mit alkoholisiertem Fahrer ohne Fahrerlaubnis Limburg, Westerwaldstraße Freitag, 20.06.2025, 16:30 Uhr

Es kam zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Verursacher war alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs.

Der 20-jährige Fahrer eines PKW VW Golf befuhr am Freitag, 20.06.2025, um 16:30 Uhr die Westerwaldstraße in Limburg, vom Offheimer Weg aus kommend in Richtung der Weilburger Straße. Vor ihm fuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW Audi A4. Als dieser an der Ampelkreuzung Weilburger Straße halten musste, fuhr der Fahrer des VW Golf ihm auf. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war und keine Fahrerlaubnis besaß. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung durchgeführt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 700EUR geschätzt.

5.Unfall mit Personenschaden

Limburg, Westerwaldstraße Freitag, 20.06.2025, 13:15 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Radfahrer. Der Radfahrer zog sich Verletzungen zu.

Am Freitag, 20.06.2025, um 13:15 Uhr kam es in der Westerwaldstraße in Limburg zu einem Verkehrsunfallfall mit einem PKW und einem Radfahrer. An der Örtlichkeit ist auf der Fahrbahn derzeit eine Baustelle eingerichtet. Daher fuhr der 34-jährige Radfahrer auf diesem Teil der Straße mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg. Er war aus der Innenstadt in Richtung Staffel unterwegs. Der 38-jährige Fahrer eines PKW Peugeot 206 wollte aus einer Hofeinfahrt ausfahren und übersah den Radfahrer. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 1.000 EUR.

