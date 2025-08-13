Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 22:40 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige Person gemeldet, die sich an Autotüren zu schaffen machen soll. Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Weil am Rhein konnte im Bereich Rosenstraße zur Reblistraße einen 33- jährigen Franzosen vorläufig festnehmen. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Schafackerstraße und der Kreuzung Rosenstraße zur Reblistraße festgestellt haben. Außerdem werden mögliche Geschädigte gesucht, die Gegenstände aus ihren Autos vermissen, diesen Umstand aber bisher nicht bei der Polizei angezeigt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter 07621 97970 erreichbar.

