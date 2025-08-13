POL-FR: Weil am Rhein: Streit in Nagelstudio eskaliert
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 20:00 Uhr betrat ein 44-jähriger Tatverdächtiger ein Nagelstudio in der Hauptstraße in Weil am Rhein. Nach einem zunächst verbalen Streit schlug der Beschuldigte mit seinem Gürtel auf die 25-jährige Angestellte ein. Diese wurde dadurch leicht verletzt. Neben den Schlägen soll es auch zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell