Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungsbrand

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 13.08.2025, gegen 02:30 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Römerstraße in Lörrach gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den 46 Jahre alten Bewohner der betroffenen Wohnung vom Balkon retten. Dieser musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Wohnung brannte vollständig aus und ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Löschmaßnahmen wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden wird auf mindestens 200 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell