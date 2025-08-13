POL-FR: Bad Krozingen: Betrunken nach Unfall geflüchtet - Verursacherin ermittelt
Freiburg (ots)
Am Dienstagabend, 12.08.2025, gegen 21:25 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Freiburger Straße / Biengener Allee in Bad Krozingen ein Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Autofahrerin kollidierte im Kreisverkehr mit dem Bordstein am rechten Fahrbahnrand und überfuhr im weiteren Verlauf den Fahrbahnteiler und ein Verkehrsschild in der Biengener Allee.
Die Fahrerin flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte die alkoholisierte Fahrerin angetroffen werden.
Bei der 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.
RM / PK
