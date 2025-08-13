PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Betrunken nach Unfall geflüchtet - Verursacherin ermittelt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 12.08.2025, gegen 21:25 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Freiburger Straße / Biengener Allee in Bad Krozingen ein Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Autofahrerin kollidierte im Kreisverkehr mit dem Bordstein am rechten Fahrbahnrand und überfuhr im weiteren Verlauf den Fahrbahnteiler und ein Verkehrsschild in der Biengener Allee.

Die Fahrerin flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte die alkoholisierte Fahrerin angetroffen werden.

Bei der 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

RM / PK

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Schwarzwaldstraße 16
79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 1788-152 oder -153
Fax: +49 7631 1788-119

Muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 14:55

    POL-FR: Waldkirch: Autofahrer und Fahrradfahrer geraten aneinander - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Die Polizei in Waldkirch ermittelt aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer, die sich am Dienstagabend, 12.08.2025, gegen 19:15 Uhr in der Freiburger Straße in Waldkirch ereignet hat. Hierbei kam es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen dem 76-jährigen Radfahrer und dem 53-jährigen Autofahrer, ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:48

    POL-FR: Biederbach: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag, 12.08.2025, versuchte bislang unbekannte Täterschaft in das Vereinsheim des SV Biederbach einzubrechen. Die Polizei Elzach (Tel.: 07682-53298-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat im Zeitraum von Montag (14 Uhr) bis Dienstag (18.30 Uhr) im Bereich des Vereinsgeländes im Langenbachweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:25

    POL-FR: Breisach: Versuchter Einbruch in Kirche - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Unbekannte hatten zwischen Montag, 11.08.2025, 20:00 Uhr und Dienstag, 12.08.2025, 15:00 Uhr versucht, in das Breisacher Münster einzubrechen. Hierbei wurde die Türe in einen Umkleideraum sowie zu einem Kirchturmaufgang gewaltsam mit Hilfe eines zunächst unbekannten Werkzeugs geöffnet. Der Aufbruchversuch einer weiteren Türe scheiterte allerdings. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren