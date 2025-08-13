PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlagen - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mitsubishi-Fahrer mit seiner 19-jährigen Mitfahrerin die B314 von Horheim in Richtung Wutöschingen. Auf gerader Strecke geriet das Auto plötzlich aus bislang ungeklärten Gründen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Der Fahrer blieb durch den Unfall unverletzt, seine Mitfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente einer Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch Alkohol und Betäubungsmittel beim Fahrer. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über einem Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

