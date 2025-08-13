Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Auto gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Lkw-Anhänger

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 14:30 Uhr befuhr eine 60-jährige Audi-Fahrerin die B 34 von Albbruck in Richtung Waldshut. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzugs. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die Audi-Fahrerin verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfall- und Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell