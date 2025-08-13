POL-FR: Kandern: Diebstahl von Wandelröschen im Topf
Freiburg (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12./13.08.2025, wurden auf dem Parkplatz "An der Schwemme" in Kandern zwei große, ungefähr 40 kg schwere Blumentöpfe mit Wandelröschen entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Pflanzen in den Blumentöpfen geben können.
