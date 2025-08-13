POL-FR: Kandern: Diebstahl von Wandelröschen im Topf

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 20:00 Uhr betrat ein 44-jähriger Tatverdächtiger ein Nagelstudio in der Hauptstraße in Weil am Rhein. Nach einem zunächst verbalen Streit schlug der Beschuldigte mit seinem Gürtel auf die 25-jährige Angestellte ein. Diese wurde dadurch leicht verletzt. Neben den Schlägen soll es auch zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein ...

