Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Diebstahl von Wandelröschen im Topf

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12./13.08.2025, wurden auf dem Parkplatz "An der Schwemme" in Kandern zwei große, ungefähr 40 kg schwere Blumentöpfe mit Wandelröschen entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Pflanzen in den Blumentöpfen geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 13.08.2025 – 15:15

    POL-FR: Weil am Rhein: Streit in Nagelstudio eskaliert

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 20:00 Uhr betrat ein 44-jähriger Tatverdächtiger ein Nagelstudio in der Hauptstraße in Weil am Rhein. Nach einem zunächst verbalen Streit schlug der Beschuldigte mit seinem Gürtel auf die 25-jährige Angestellte ein. Diese wurde dadurch leicht verletzt. Neben den Schlägen soll es auch zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:13

    POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlagen - zwei Verletzte

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mitsubishi-Fahrer mit seiner 19-jährigen Mitfahrerin die B314 von Horheim in Richtung Wutöschingen. Auf gerader Strecke geriet das Auto plötzlich aus bislang ungeklärten Gründen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Beide Insassen konnten sich selbstständig ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:10

    POL-FR: Dogern: Auto gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Lkw-Anhänger

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 14:30 Uhr befuhr eine 60-jährige Audi-Fahrerin die B 34 von Albbruck in Richtung Waldshut. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzugs. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die Audi-Fahrerin verletzt. Sie musste mit ...

    mehr
