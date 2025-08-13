Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 12.08.2025 gegen 08.00 Uhr wurde in Bernau in der Gewannstraße, Fahrtrichtung Rathausstraße ein auf dem Dach liegendes Auto in einem Bachbett festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 23-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit dem nicht versicherten und nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Pick-up von der Fahrbahn abgekommen sein. Er habe sich im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle entfernt, ließ aber persönliche Gegenstände im Auto zurück. Da ein Auslaufen von Betriebsstoffen nicht ausgeschlossen werden konnte, war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort und setzte eine Öl-Sperre im Bachlauf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Polizeiposten Sankt Blasien (07672 922280) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 9340 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

