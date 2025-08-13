PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 12.08.2025 gegen 08.00 Uhr wurde in Bernau in der Gewannstraße, Fahrtrichtung Rathausstraße ein auf dem Dach liegendes Auto in einem Bachbett festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 23-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit dem nicht versicherten und nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Pick-up von der Fahrbahn abgekommen sein. Er habe sich im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle entfernt, ließ aber persönliche Gegenstände im Auto zurück. Da ein Auslaufen von Betriebsstoffen nicht ausgeschlossen werden konnte, war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort und setzte eine Öl-Sperre im Bachlauf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Polizeiposten Sankt Blasien (07672 922280) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 9340 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

  • 13.08.2025 – 15:16

    POL-FR: Kandern: Diebstahl von Wandelröschen im Topf

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12./13.08.2025, wurden auf dem Parkplatz "An der Schwemme" in Kandern zwei große, ungefähr 40 kg schwere Blumentöpfe mit Wandelröschen entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Pflanzen in den Blumentöpfen geben können. ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:15

    POL-FR: Weil am Rhein: Streit in Nagelstudio eskaliert

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 20:00 Uhr betrat ein 44-jähriger Tatverdächtiger ein Nagelstudio in der Hauptstraße in Weil am Rhein. Nach einem zunächst verbalen Streit schlug der Beschuldigte mit seinem Gürtel auf die 25-jährige Angestellte ein. Diese wurde dadurch leicht verletzt. Neben den Schlägen soll es auch zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:13

    POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlagen - zwei Verletzte

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mitsubishi-Fahrer mit seiner 19-jährigen Mitfahrerin die B314 von Horheim in Richtung Wutöschingen. Auf gerader Strecke geriet das Auto plötzlich aus bislang ungeklärten Gründen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Beide Insassen konnten sich selbstständig ...

    mehr
