Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim

Lkr. Tuttlingen) - Schwarzer SUV touchiert Lastwagen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (01.07.2025)

Bubsheim (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer auf der Landesstraße 438 zwischen Bubsheim und Egesheim einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Gegen 16:30 Uhr war ein Lastwagenfahrer auf der L438 von Bubsheim in Richtung Egesheim unterwegs, als ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein schwarzer SUV entgegenkam. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte mit der linken Front den vorderen Bereich des Lastwagens. Anschließend beschleunigte der SUV stark und flüchtete in Richtung Bubsheim.

Am Lastwagen entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Personen, die Angaben zu dem flüchtigen schwarzen SUV oder dessen Fahrer machen können, insbesondere Zeugen, die den Wagen zur Unfallzeit auf der L438 gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07424 9318-0 mit dem Polizeirevier Spaichingen in Verbindung zu setzen.

