POL-PDLU: Unbekannte Täter brechen in ein Haus ein - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots) - Am Dienstagabend (29.07.25) gegen 19:50 Uhr kam es an der Kreuzung Speyerer Straße/Salierstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Ein 42-jähriger Fahrradfahrer fuhr verbotswidrig auf der linken Seite des Fahrradweges in der Speyerer Straße und stieß an der Einmündung zur Salierstraße mit einem 39-jährigen Autofahrer zusammen, welcher nach links in die Speyerer Straße einbiegen wollte. In Folge des ...

