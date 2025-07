Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrer verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend (29.07.25) gegen 19:50 Uhr kam es an der Kreuzung Speyerer Straße/Salierstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Ein 42-jähriger Fahrradfahrer fuhr verbotswidrig auf der linken Seite des Fahrradweges in der Speyerer Straße und stieß an der Einmündung zur Salierstraße mit einem 39-jährigen Autofahrer zusammen, welcher nach links in die Speyerer Straße einbiegen wollte. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der 42-Jährige leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.000EUR.

