POL-PDLU: Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Auto gefahren

Speyer (ots) - Am Dienstag, den 29.07.2025, im Zeitraum von 10:00 - 12:30 Uhr wurden in der Bahnhofstraße, auf Höhe des Hauptbahnhofs, Fahrradkontrollen durchgeführt. Hierbei stellten die Polizeibeamten sechs Verstöße gegen das Befahren des Fahrradwegs in entgegengesetzter Richtung fest. Darüber hinaus wurden beratende Bürgergespräche geführt und der Bahnhofsbereich fußläufig bestreift. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-250 (oder ...

